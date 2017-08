Daan Klomp op huurbasis van NAC Breda naar FC Oss

Daan Klomp (liggend) in duel met een speler van FC Volendam (foto: Orange Pictures)

De centrale verdediger tekende afgelopen dinsdag een contract voor drie jaar bij NAC Breda. Dat contract verdiende hij door een goede indruk achter te laten in de voorbereiding. Hij heeft nog geen officiële wedstrijden gespeeld voor NAC Breda.



Klomp (19) is blij dat hij bij FC Oss aan de slag kan. "Ik ben erg gedreven om bij FC Oss te presteren en ervaring op te doen. Een jaar in de Jupiler League zal mij helpen om in de toekomst belangrijk te kunnen worden bij NAC", zo laat Klomp weten via de website van NAC Breda.



NAC Breda heeft volgens directeur Hans Smulders veel vertrouwen in Klomp. "Wij hebben de stellige overtuiging dat Daan in de toekomst uit kan groeien tot een belangrijke kracht voor NAC. Na uitvoerige gesprekken zijn we wel met elkaar tot de conclusie gekomen dat het voor zijn persoonlijke ontwikkeling goed is om dit seizoen kennis te maken met alles wat er bij wedstrijden in het betaald voetbal komt kijken. Wij wensen Daan dan ook veel succes bij FC Oss en zullen zijn verrichtingen natuurlijk nauwgezet volgen."

Klomp is niet de enige Zeeuw die bij FC Oss actief. Ook Istvan Bakx uit Vlissingen speelt bij de Brabantse club.

