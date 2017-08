Directeuren Yara en WarmCo2 vertrekken naar Noorwegen

Directeur Jenny Crone van WarmCo2 (foto: Omroep Zeeland)

Jon Sletten (54) komt uit Noorwegen en is sinds 1 augustus 2012 algemeen directeur van de Sluiskilse fabriek. Eind dit jaar gaat hij in diezelfde functie aan de slag bij de Noorse vestiging van Yara. De fabriek in Porsgrunn is net iets kleiner dan die in Sluiskil, maar behoort ook tot een van de grootste kunstmestfabrieken in Europa. Wie de directeur in Sluiskil gaat opvolgen, is nog niet bekend.

WarmCo2

Jenny Crone (53) kwam in 2012 naar de Axelse Vlakte voor het project WarmCo2. Met restwarmte van kunstmestproducent Yara worden daar kassen verwarmd. Dat is goedkoper voor tuinders dan dat ze van aardgas gebruik moeten maken voor de intensieve verwarming van hun kassen. Het project kende een moeilijke start, maar inmiddels is ruim tweederde van de beschikbare 150 hectare bezet.