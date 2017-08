Auto over de kop op N255 bij Kortgene

Bij een ongeluk op de Oost-Westweg (N255) bij Kortgene is een auto over de kop geslagen en in de sloot beland. Eén persoon is daarbij gewond geraakt, meldt HV Zeeland.

De bestuurder zou de macht over het stuur hebben verloren (foto: HV Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur. Verder was er niemand bij betrokken. Volgens de politie zaten er twee mensen in de auto. Ambulance Er werden twee ambulances en een brandweerwagen op het ongeval afgestuurd. Eén van de inzittenden is meegenomen naar het ziekenhuis. Vanwege het ongeluk is één rijstrook een tijdje afgesloten geweest. Het verkeer werd langs het ongeluk geleid. Rond 14.30 uur is de auto geborgen.