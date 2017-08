'Zeeuwse autobezitter gaat acht tientjes meer betalen voor Thermphos'

(foto: Omroep Zeeland)

Uit het gisteren gepresenteerde rapport blijkt dat voor de sanering van het Thermphos-terrein nog 83 miljoen euro nodig is. De commissie Samsom geeft het advies om dit bedrag te verdelen over het Rijk, de provincie Zeeland en Zeeland Seaports, ofwel 27 miljoen euro per orgaan.

Voor de bijdrage vanuit de provincie ziet Samsom wel mogelijkheden in het maximaal verhogen van de provinciale motorrijtuigenbelasting.

Mogelijkheden

De vraag is hoe reëel en politiek haalbaar de maximale variant is. Bij deze variant komt er wel in twee jaar 27 miljoen euro extra aan wegenbelasting bij de provincie Zeeland binnen. In de onderstaande tabel zijn verschillende varianten uitgewerkt.

Drie varianten

Huidig

tarief Kleine

verhoging Middelgrote

verhoging Maximale

Verhoging Opcent-tarief 82,3 90 100 111 Provinciale opbrengst

(miljoenen €) 38,6 42,2 46,9 52,1 Meeroprengst voor

provincie (miljoenen €) 3,6 8,3 13,5 Bedrag per gewone

auto per jaar € 227,74 € 249,05 € 276,72 € 307,39 Verhoging per

gewone auto € 21,31 € 48,98 € 79,65

Verschillen per provincie

Inwoners van Drenthe zijn qua wegenbelasting het duurste uit, Noord-Hollanders betalen de minste opcenten (zoals het provinciale deel van de wegenbelasting ook wel wordt genoemd). Zeeland zit op dit moment in de middenmoot.

De opcenten in Zeeland zijn in 2017 gelijk aan 2016, in 2015 werden de provinciale opcenten met zo'n vijf procent verhoogd. De provincies zijn vrij in het uitgeven van het bedrag; het hoeft dus bijvoorbeeld niet naar het onderhoud of aanleg van wegen.

De motorrijtuigenbelasting wordt geheven door het Rijk en de provincies. Het grootste deel van de MRB, ruim zeventig procent, gaat naar het Rijk. De rest gaat naar de provincies, via de zogenaamde provinciale opcenten. De provincies mogen het percentage, tot een wettelijk maximum, zelf bepalen. De provincie Zeeland krijgt via de motorrijtuigenbelasting in 2017 zo'n 38 miljoen euro binnen.

Andere suggesties

Het verhogen van de provinciale motorrijtuigenbelasting is één van de mogelijkheden die het rapport van de commissie Samsom geeft voor de provincie om extra geld binnen te halen. Zo doet Samsom ook een suggestie voor een greep uit de algemene reserves en uiteraard het bijstellen (lees bezuinigen) van het huidige provinciaal beleid.

In deze berekening gebruiken wij cijfers en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de provinciale begroting over 2017 en onderzoeksbureau COELO van de Rijksuniversiteit van Groningen. In de berekening gebruiken een voorbeeldauto; dit betreft een personenauto die rijdt op benzine met een gewicht van 1.150 kilo, bijvoorbeeld een Volkswagen Golf.