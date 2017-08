Met een paar klikken je uien in de aanbieding zetten

Telers zetten hun gegevens en verwachte oogst in de app. Handelaren kunnen zien wie wat aanbiedt. Vervolgens kunnen de handelaren snel met de telers in contact komen. "Een handelaar kan in de app op een knop drukken en dan wordt de teler meteen gebeld", legt Menu het simpele concept uit. "Je snapt eigenlijk niet dat het nog niet bestond in deze tijd", voegt hij er lachend aan toe.

Wim Menu bedacht het wel. En hij bedacht meer functies in de app. "Als iemand een probleem heeft, kan hij een bericht sturen naar iedereen die aangesloten is en zich in een straal van 200 kilometer om hem heen bevindt. Zijn vakgenoten kunnen dan antwoorden. Alleen hij kan de berichten zien. Dus het is heel anders dan een grote WhatsApp-groep waarin een brij aan berichten binnenstroomt."

Verder brengt de app ook marktnieuws en zit er een navigatiesysteem in. "Dan weet de handelaar meteen hoe ver hij van de teler af zit."

Menu kwam op het idee door zijn jarenlange ervaring in de uiensector. Hij was accountmanager in de branche en teelt sinds de jaren negentig zelf uien. Een goed idee is mooi, maar dan moet het nog ontwikkeld worden. Daarbij kreeg hij hulp van de provincie Zeeland.

Wim Menu bedacht de app die de uienhandel moet helpen (foto: Omroep Zeeland)

Gedeputeerde De Bat van Landbouw vindt het een belangrijke taak van de provincie. "We steunen start-ups zoals dit. Daarnaast proberen we de sector in contact te brengen met ander denkers."

De hulp van de provincie is inmiddels gestopt. Menu moet er nu zelf een succes van zien te maken.