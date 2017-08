Sieb en Steven (15) kraken kubussen tot ze erbij neervallen

400 euro heeft Sieb al opgehaald, samen met zijn vriend Steven, die ook meedoet met de kubus-marathon. Toch willen de twee nog meer. Ze hebben een live-feed waarop hun verrichtingen live te volgen zijn. Een bijgevoegde link zorgt ervoor dat donateurs makkelijk een bijdrage kunnen leveren. "Het voelt wel een beetje dubbel," legt Sieb uit. "Mijn opa wist dat we dit gingen doen, maar hij heeft het niet meer kunnen zien. Toch gaan we door, want het KWF is een goed doel."

De Rubiks-kubus is ontwikkeld door professor Ernö Rubik, een Hongaarse wiskundige. In 1974 gebruikte hij voor het eerst zijn 'Hongaarse kubus' in een college. In 1975 vroeg hij patent aan, maar alleen in Hongarije. In 1980 werd de kubus een speelgoedrage, hoewel de maker het nooit als speelgoed heeft bedacht. Nog geen twee jaar later werd het eerste wereldkampioenschap 'Rubiks-kubus-oplossen' gehouden. Tegenwoordig is het speelgoed niet zo populair meer, maar er worden nog wel jaarlijks wereldkampioenschappen gehouden.

De jongens hebben zich goed voorbereid. De eettafel staat vol met apparatuur: microfoons, een camera, laptops en iets wat lijkt op een muismat met knoppen om de score op bij te houden. Steven legt uit: "Via een programma op internet weten steeds welke 'puzzels' we moeten oplossen. Daar kunnen we ook zien hoeveel we er tot nu toe hebben gedaan."

De eerste keer deed ik er vier en een half uur over, nu zit ik op 17 seconden!" Sieb Veenstra

Voor de mensen die het nooit is gelukt een kubus op te lossen, heeft Sieb nog wel een tip: "Kijk veel filmpjes op YouTube. Op een gegeven moment weet je hoe het moet. Het werkt allemaal volgens specifieke algoritmes. Als je die kent, is het oplossen makkelijk. De eerste keer deed ik er vier en een half uur over, nu zit ik al op gemiddeld zeventien seconden. Mijn snelste oplossing is in zeven seconden."

Kijk live mee naar het kraken van de kubussen