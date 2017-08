Burgemeester Zoon: Beperk de schade voor de pluimveesector

Eieren met daarop de unieke ei-code (foto: Omroep Zeeland)

LTO schrijft in de brief dat de getroffen pluimveebedrijven gebukt gaan onder enorm hoge kosten en dreigen failliet te gaan als ze geen financiële steun krijgen. Dat pluimveebedrijven nu het hoofd boven water houden door leningen en uitstel van betalingen noemt LTO geen duurzame oplossing.

LTO Nederland roept daarom het kabinet op om met een fonds te komen, waaruit de pluimveehouders financieel kunnen worden geholpen.

'Schade voor de sector beperken'

"Ik weet dat de maatschappelijke en economische schade steeds verder oploopt. Ik hoorde in een interview dat het toch al richting de 50 tot 60 miljoen euro gaat voor de sector", reageert burgemeester Piet Zoon van Reimerswaal.

"De sector wordt verweten dat zij onvoldoende monitort. Maar het stofje waar het over gaat, zit niet in het programma dat later door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) als zodanig is genoemd", zegt Zoon. "Daarom vinden wij dat de Rijksoverheid, al dan niet met steun van Brussel, de schade voor de sector moet beperken."

Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de fipronil-crisis. Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken herhaalde in dat debat dat er geen compensatie kan komen voor de kippenboeren.