Hontenisse strikt oud-internationals

Oud-internationals op bezoek bij Hontenisse (foto: Omroep Zeeland)

Op Sportpark Prinsebos zullen onder meer in actie komen Gerald Vanenburg en Berry van Aerle, die allebei deel uitmaakten van het Nederlands elftal dat in 1988 Europees kampioen werd in Duitsland.



Ook Peter van Vossen, afkomstig uit Zierikzee, zal in actie komen. Van Vossen is één van de negen Zeeuwen die ooit in het Nederlands elftal speelde. De aanvaller speelde 31 interlands en was actief bij het WK in 1994 en het EK in 2000.

Selectie oud-internationals

bondscoach: Sjaak Swart Ronald de Boer Pierre van Hooijdonk Richard Witschge Gerald Vanenburg Peter van Vossen Berry van Aerle Bennie Wijnstekers Peter Houtman Martijn Reuser Patrick Paauwe Andwele Slory Romano Denneboom Edward Sturing Dennis Gentenaar

De wedstrijd tussen Hontenisse en de Oud-internationals begint om 19.00 uur. De wedstrijd staat onder leiding van arbiter Dick Jol, die tijdens zijn carrière onder meer de finale van de Champions League floot (in 2001).