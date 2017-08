Parcours Vestingcross wegens succes gewijzigd

Vestingwallen decor van Brico Cross Hulst (foto: Omroep Zeeland)

Kenners waren lovend na de eerste editie van de Vestingcross in Hulst. Het werd omschreven als dé revelatie van het crossseizoen. "Na een algemeen positieve evaluatie zijn we klaar om ook de komende jaren alleen maar te groeien als wedstrijd", is ook de Hulsterse wethouder Jean-Paul Hageman hoopvol.

In tegenstelling tot de eerste editie, zijn de start en finish van de Vestingcross in Hulst dit jaar op de Glacisweg. Afgelopen winter finishten de veldrijders nog op de Tivoliweg. Ook komt er een tweede oversteekplaats naast de Dubbele Poort. De publieksstroom zou daardoor minder hinder ondervinden van de passage van de renners.

Mathieu van der Poel tijdens de eerste editie van de Vestingcross. (foto: Omroep Zeeland)

Live op tv

Daarnaast zal de Belgische TV-zender VTM de crossen eerder uitzenden. Afgelopen winter was enkel de cross voor elites en beloften heren live te zien. Daarin was Nederlands kampioen Mathieu van der Poel oppermachtig. Voortaan begint de live-uitzending bij de start van de dameswedstrijd. Die werd vorig jaar gewonnen door wereldkampioene Sanne Cant. De Vestingcross vindt komend jaar op 18 februari plaats en is de laatste van de reeks Brico crossen.

Brico Crossen 2017-2018

Plaats Datum Eeklo 10 september 2017 Meulebeke 7 oktober 2017

Kruibeke 14 oktober 2017 Bredene 29 december 2017 Maldegem 7 februari 2018 Hulst 18 febuari 2018

