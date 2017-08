Lonely Planet gaat de fout in: Westerschelde en Grevelingen gedempt

Lonely Planet dumpt de Oosterschelde en de Grevelingen (foto: Omroep Zeeland)

In de Engelstalige gids over ons land staat meteen op de eerste pagina een kaart van Nederland, maar daar klopt weinig van. Lonely Planet heeft voor het gemak de Oosterschelde gedempt en meteen ook maar de Grevelingen en de Haringvliet volgestort.

Landmassa

Zo zijn Walcheren, Zuid- en Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en de Zuid-Hollandse eilanden op de kaart samen één landmassa geworden. Dat is weer eens wat anders dan ontpolderen...

Tegelijkertijd is de Westerschelde op de kaart wel intact gelaten. Zeeuws-Vlaanderen, het deel van Zeeland dat juist vaak verkeerd op de kaart wordt weergegeven, staat er dit keer, als enige Zeeuwse regio, dus wél goed op.

Eigen hoofdstuk

Dat de Zeeuwse topografie lastig is, vooral voor niet-Zeeuwen, blijkt uit de lange waslijst van foute kaarten die hier eerder de revue hebben gepasseerd. Maar wat eigenlijk nog veel erger is dan de foute kaart is dat Zeeland in de Lonely Planet-gids het hoofdstuk moet delen met Zuid-Holland. Want onze prachtige provincie is toch zeker wel een eigen hoofdstuk waard, of niet?

Lees ook: