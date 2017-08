Kerkhove op rand van hoofdtoernooi US Open

Tennisster Lesley Kerkhove is één zege verwijderd van een plaats in het hoofdschema van de US Open. De uit Zierikzee afkomstige Kerkhove won in de tweede kwalificatieronde van het Grand Slam-toernooi in New York van de Italiaanse Martina Trevisan.

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures) De US Open hoort bij de vier grootste toernooien in het mondiale tennis. Kerkhove moet als nummer 170 van de wereld drie voorrondes overleven om in het hoofdtoernooi te komen. Dinsdag was ze in drie sets te sterk voor de Slowaakse Chantal Skamlova, tegen Trevisan ging het een stuk makkelijker. In de eerste set overklaste Kerkhove haar als 29e geplaatste tegenstander. Die set won ze eenvoudig met 6-0. In de tweede set gaf Trevisan meer tegenstand, maar ook die ging naar Kerkhove: 6-4. Nog één wedstrijd Om voor de eerste keer in haar carrière het hoofdschema van een Grand Slam toernooi te bereiken moet Kerkhove nu nog één wedstrijd winnen. Morgen staat ze tegenover de Bulgaarse Viktorija Tomova (22), die op de wereldranglijst zes plaatsen hoger staat.