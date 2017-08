Dit is er dit weekend te doen in Zeeland. Negen weekendtips!

Zeeland Nazomerfestival - 22 augustus t/m 2 september

Dit jaar heeft het Zeeland Nazomerfestival gekozen voor theaterlocaties als de Oesterdam, de TCR garage in Middelburg, het Industrieel Museum in Sas van Gent en Waterschap Scheldestromen. Net zoals andere jaren wordt het muziekprogramma op het Abdijplein gehouden. Vrijdag kun je naar Fuse en Co-incedence.

Op zaterdag staan Djangus, Remy van Kesteren en Lucas Hamming op het podium. Zondagmiddag kun je Nazomerzingen en 's avonds een swing dansles volgen. Het Zeeland Nazomerfestival duurt tot en met zaterdag 2 september. Ook Isabel Provoost, The Brightt, Diggy Dex en DI-RECT staan op het affiche.

Copycat beachparty - 25 augustus

Vind jij dat er geen betere manier is om aan je weekend te beginnen dan met de heerlijke deuntjes van coverband Copycat terwijl je de zon ziet zakken in de zee. Dan is het Nollestrand dé plek om te zijn deze vrijdagavond.

Jungle Fever (pre-party) - 25 augustus

Ook dit jaar wordt in Strandcafé Groese Duintjes weer het feest Jungle Fever weer gehouden. En omdat volgens de organisatie twee feestjes beter is dan één feestje is deze vrijdagavond alvast de pre-party.

Havendagen Zierikzee - 24, 25 en 26 augustus

Mosselen, mosselen en mosselen; de ingrediënten voor de Havendagen in Zierikzee. Maar naast deze Zeeuwse delicatesse is er op en rondom de Nieuwe Haven in Zierikzee tijdens deze 30e editie meer te doen met kraampjes, activiteiten en optredens van bands als Woodworks en Copycat.

Sluiskilse Gildefeesten - 24, 25, 26 en 27 augustus

Ook dit jaar worden de Gildefeesten in Sluiskil gehouden. Er is weer genoeg te doen. Van donderdag tot en met zondag zijn de dagen vol gepland met activiteiten en muziek. Bekijk het programma.

Mosselfeesten Philippine - 26 augustus

Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus is het weer tijd voor de mosselfeesten in Philippine. Tijdens de 41ste editie is er een kermis, braderie, fietsspeurtocht voor kinderen en zijn er ballonvaarten vanuit het Spuikompark. Bekijk het hele programma.

Potatolands Festival - 26 augustus

Waar is Kraan? Nou, die vind je op Potatolands Festival in Axel. Naast Kraantje Pappie komen onder anderen PEER, ROLR, The Small Things, De Duts'n en de Hobbyisten naar het festival en treden op in de feesttent of het hoofdpodium. Eten en drinken is er genoeg, want dit jaar komen er foodtrucks naar het festival. 's Middags is er een speciaal kinderprogramma met verschillende workshops en een talentenshow.

Houten Koppen festival - 27 augustus

Houten Koppen festival in Grote Kerk Veere (foto: Omroep Zeeland)

Ter afsluiting van de Houten Koppen expositie in de Grote Kerk in Veere wordt zondag het Houten Koppen festival gehouden. Het festival start om 15.00 uur. Peter Slager (bassist Bløf), Solof, Mario Hillebrand, Peetman en Douwe Eisinga zullen optreden. Er staan een aantal foodtrucks en de expositie zal voor één van de laatste keren te bezichtigen zijn.

Kermis - 26 tot 28 augustus

Dit weekend is er een kermis in Paal en Hengstdijk (foto: Omroep Zeeland)

Kan jij het spookhuis aan? Houdt je maag het vol in The Breakdance? Dit weekend kan je zowel in Paal als in Hengstdijk terecht voor de kermis.