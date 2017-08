De kerk als plek om doordeweeks tot rust te komen

In de Protestantse kerk in Oost-Souburg is een speciaal hoekje ingericht waar bezoekers plaats kunnen nemen. Er branden kaarsjes en er ligt een bijbel. En ook nog een ander boek: "Om in te schrijven," legt emeritus-dominee Leo Woltering uit.

"Wij zijn er altijd om met mensen te praten, als ze daar behoefte aan hebben, maar soms vinden mensen dat lastig. Zo'n boekje biedt dan uitkomst. Mensen kunnen er hun gedachten in kwijt en voelen zich naderhand opgelucht. Zo kunnen ze anoniem hun verhaal doen."

Waar vind je tegenwoordig nog een plek om tot rust te komen?" emeritus dominee Peter Broere

Door de deur open te zetten, hopen de vrijwilligers van de kerk dat Souburgers sneller binnen zullen lopen. Woltering: "We willen meer onderdeel zijn van de samenleving. We doen dit niet om nieuwe mensen naar de kerk te krijgen; daarin laten we mensen volledig vrij. Het is gewoon fijn in deze tijd, met alles wat er in de wereld speelt, om een plek te hebben waar je naartoe kunt."

Behoefte

Daar is behoefte aan, merkt hij. "Het gebeurt weleens dat er een middag niemand komt, maar dat is niet vaak. Want waar vind je tegenwoordig nou nog een plek om tot rust te komen?"