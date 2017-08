'Dreigen met terugtrekken première, dat verdient onze voorstelling niet'

(foto: Gijs Haak)

Schrijfster Heleen Verburg was het niet eens met de keuze van de regisseur om een koor toe te voegen dat tussen de dialogen door reageert op wat er gezegd wordt. Zo had zij het stuk niet bedoeld. Toen zij haar bezwaren had geuit tegen de organisatie van het festival overwoog die om de tentoonstelling niet door te laten gaan.

Er zullen nog ernstige gesprekken met de algemene directie van Zeelandia gevoerd moeten worden eer ik terugkom voor een nieuwe productie." Stefan Perceval, regisseur

Regisseur Stefan Perceval vindt dat de festivalorganisatie achter hem en zijn spelers had moeten staan. "Maar dan voel je daar toch een soort van zenuwachtigheid, ze weten niet goed hoe hier mee om te gaan. En dan wordt er eventjes gedreigd om de voorstelling terug te trekken. Ik denk niet dat deze voorstelling dat verdient."

'Kwetsbare mensen '

Hij vindt die dagenlange onzekerheid vooral vervelend voor alle acteurs en figuranten die hun hart en ziel in de voorstelling hebben gestopt. "De mensen die hier staan zijn allemaal heel kwetsbare mensen, die verdienen niet dat mensen roepen: 'We zullen wel zien of dit in première gaat.' Dat verdienen ze niet."

(foto: Zeeland Nazomerfestival)

Perceval maakte al meerdere productie voor het nazomerfestival maar twijfelt nu of dat nog vaker zal gebeuren: "Ik ben hier heel trots op, ik ben heel trots op mijn mensen. Dus als ik hier voor de mensen kan zijn kom ik heel graag terug. Maar er zullen dan inderdaad nog ernstige gesprekken met de algemene directie van Zeelandia gevoerd moeten worden eer ik terugkom voor een nieuwe productie.

'Extra pijnlijk'

Een van de figuranten uit het stuk vertelt dat ze het jammer vindt dat de schrijfster zich pas op het allerlaatste moment terugtrok. "We hebben wekenlang intensief gerepeteerd." Speelster Marlies Hamelynck zegt dat ook zij geraakt is, vooral omdat ze eerder al in twee stukken speelde van dezelfde schrijfster. "Dat maakt het extra pijnlijk, je wil niet dat het zo gaat."

Tanya Joustra van het Zeeland Nazomerfestival vertelde eerder al tegen Omroep Zeeland dat het inderdaad even onzeker was of de voorstelling door zou gaan. Na de try-out van woensdagavond besloot de organisatie om de voorstelling door te laten gaan met de kanttekening dat het stuk een andere insteek heeft dan de schrijfster gewild had.

Interpretatie

Verburg laat verder weten dat er geen sprake is van ruzie en dat dit het risico van het vak is. "Een regisseur heeft - vind ik, ook als schrijver - altijd het recht om een interpretatie van zijn tekst te geven." Daar lijkt de regisseur zich ook in te kunnen vinden: "Als er straks een maker een tekst doet van Homerus en die laat twintig vrouwen naakt op en neer springen, dan zal Homerus daar waarschijnlijk ook niet blij mee zijn."

Lees ook: