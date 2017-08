​De Nooijer kiest voor Roemeens avontuur bij Hagi

Bradley de Nooijer (foto: Omroep Zeeland)

De Nooijer speelde het afgelopen seizoen bij FC Dordrecht, waar zijn vader Gérard de trainer is, maar daar vertrok hij aan het begin van dit seizoen. Na de zomerstop kwam de verdediger terug met een te hoog vetpercentage, waarna beide partijen besloten het contract te ontbinden. Hij reageerde in eerste instantie met een foto op Instagram van zijn sixpack maar die heeft hij later weer verwijderd.

Conditie op peil

De Nooijer keerde wel onlangs weer tijdelijk terug bij de training van Dordrecht om zijn conditie op peil te houden, maar hij vertrekt nu dus definitief. In de tussentijd was De Nooijer nog op proef bij MVV, maar tot een overgang naar de Limburgse club kwam het niet.

De nieuwe club van De Nooijer, FC Viitorul Constanta, bestaat pas sinds 2009 en werd opgericht door Hagi. De club werd vorig seizoen verrassend kampioen van Roemenië, waardoor het voor het eerst mee mocht doen aan de voorronde van de Champions League. Daarin was Apoel Nicosia te sterk.

Voorronde Europa League

Ook de laatste voorronde in de Europa League heeft FC Viitorul Constanta niet overleefd. De club uit de stad aan de Zwarte Zee verloor van Red Bull Salzburg.

De Nooijer zet komende zondag zijn handtekening onder een tweejarig contract in Roemenië, met een optie voor nog een extra seizoen.

