Vroeger, toen de duinen nog wit waren...

Op onderstaande foto uit 1926 is het verschil goed te zien, de Meeuwenduinen bij Burgh-Haamstede hadden nog witte toppen en bestonden uit zand. Vandaag de dag ziet het gebied er heel anders uit, het is bijna uitsluitend begroeid en groen.

In 1926 waren de Meeuwenduinen een stuk minder groen (foto: Staatsbosbeheer)

Dat de duinen tegenwoordig een stuk groener zijn komt door neerdalend stikstof. Door zaken als de industrie en alle auto's met hun uitlaatgassen zit er veel meer stikstof in de lucht. Het stikstof daalt neer in de duinen en creëert een laag grond waarin allerlei planten kunnen groeien en bloeien.

Bijzondere soorten

De begroeiing verdringt dieren en planten die de Zeeuwse duinen juist zo uniek maken, legt boswachter Wendy Janse uit: "In die typische Zeeuwse kale duinen, zitten hele bijzondere soorten zoals de velduil en het duinviooltje, allemaal soorten die juist houden van dat hele kale zand. Die moeten we niet kwijtraken."

Daarom worden er maatregelen genomen. Een deel van de begroeiing is afgelopen winter al verwijderd. Ook wordt er momenteel geplagd, wat inhoudt dat een deel van de toplaag met stikstof wordt verwijderd. En in september wordt er gestart met de aanleg van twee kerven, een soort openingen in de duinen, zodat de natuurlijke verstuiving van het zand weer op gang komt.