Zeeland wordt wakker: Duinen, de kerk en Bradley

In 1926 waren de Meeuwenduinen een stuk minder groen (foto: Staatsbosbeheer)

Groen uit de duinen

De duinen op de Kop van Schouwen-Duiveland zijn te groen geworden, omdat er tegenwoordig veel stikstof in de lucht zit. Die begroeiing verdringt dieren en planten die in de Zeeuwse duinen uniek zijn. Daarom wordt het de komende tijd weggehaald.

Lees verder: Vroeger, toen de duinen nog wit waren...

Elke donderdagmiddag open (foto: Omroep Zeeland )

Open kerk

Elke donderdagmiddag is de Protestantse kerk aan het Oranjeplein in Oost-Souburg open voor publiek. Mensen kunnen er een kaarsje branden of gewoon even de stilte opzoeken. Een halve eeuw geleden was dat de normaalste zaak van de wereld.

Lees verder: De kerk als plek om doordeweeks tot rust te komen

Bradley de Nooijer (foto: Orange Pictures)

Transfer

Bradley de Nooijer (19) vervolgt zijn voetbalcarrière in Roemenië. De verdediger uit Oost-Souburg gaat spelen bij FC Viitorul Constanta. Dat is de club van de Gheorghe Hagi, die door veel van zijn landgenoten wordt gezien als de beste Roemeense voetballer ooit.



Lees verder: De Nooijer kiest voor Roemeens avontuur bij Hagi

Lonely Planet dumpt de Oosterschelde en de Grevelingen (foto: Omroep Zeeland)

Foutje

De lijst wordt groter en groter. Opnieuw is er een foute kaart van Zeeland in omloop. Dit keer is op een kaartje van de Engelstalige reisgids Lonely Planet de Oosterschelde en de Grevelingen gedempt, net als de Haringvliet.

Lees verder: Lonely Planet gaat de fout in: Oosterschelde en Grevelingen gedempt

(foto: Lennaert de Looze | Verzeeuwigd)

Het weer

Vandaag droog en flinke zonnige perioden. Het wordt 23 graden op het strand en 24 of 25 graden elders in de provincie. Daarbij waait het amper. Komende nacht koelt het af naar 14 tot 16 graden.