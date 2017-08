Film by the Sea eert Bruno Ganz

Award voor Bruno Ganz (foto: FbtS / Ruth Walz)

Ganz werd bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol van Adolf Hitler in de film Der Untergang. Op het filmfestival wordt Der Untergang ook vertoond. Daarnaast gaan twee nieuwe films met Ganz, The Party en In Times of Fading Light, in première in Vlissingen.

Filmfestival

Het festival reikt de zogenaamde Grand Acting Award jaarlijks uit aan filmmakers of acteurs. De negentiende editie van het festival Film by the Sea wordt gehouden van 8 tot en met 17 september.