Breskens staat minuut stil bij omgekomen zeilers

Minuut stilte in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

De drie omgekomen zeilers waren ook vaste deelnemers aan het zeilevenement in Breskens. Volgens Marnix Lippens van Breskens Sailing Weekend heeft het ongeluk nog steeds de impact van destijds. "De deelnemers die de afgelopen dagen hier al zijn aangekomen in Breskens beginnen er allemaal over. Het blijft het gesprek van de dag. We praten er gewoon ook veel over met elkaar. "

Zaterdagochtend 1 juli kapseisde het zeiljacht Capella, op zo'n 18 kilometer van de kust van Oostende. Pas uren later, rond 14.30 uur, werden drie van de zes zeilers gered. Freddy Franssens (70) en Frans Maas (79) uit Breskens en Hannes Goegebeur (18) uit Terneuzen overleefden het ongeluk niet.

Breskens Sailing Weekend (foto: Ineke Ista)

Het zeilevenement in Breskens wordt voor de veertiende maal gehouden. Er wordt drie dagen gevaren, op vrijdag, zaterdag en zondag, altijd in het laatste weekend van augustus. Naast de wedstrijden is er een speciaal jongerenprogramma en live muziek in een feesttent.

