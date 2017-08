Chloorpomp kapot, zwembad dicht

Zwembad De Goudvijver in Serooskerke (W) is voorlopig dicht. De chloorpomp is kapot, waardoor er te weinig chloor in het water zit.

Zwembad de Goudvijver (foto: Facebook) De vrijzwemmen en de zwemlessen zijn inmiddels geschrapt. Het is volgens Iris Oomkens van het zwembad nog onduidelijk hoe lang de storing gaat duren.