Tim Pleijte kan titel Kustmarathon niet verdedigen

"Het is überhaupt nog maar de vraag of ik mee kan doen", zegt Pleijte. "Op dit moment loop ik nog maar enkele minuutjes hard achter elkaar. Ik ga er alles aan doen om aan de start te verschijnen, maar ik denk dat het nog te vroeg komt. Mocht ik starten dan verwacht ik niet dat ik om de prijzen mee kan strijden."

Balen

"Ik baal er enorm van dat ik mijn titel niet kan verdedigen", vervolgt Pleijte. "Je zoekt als sporter toch vaak de grens op en nu ben ik er een keer overheen gegaan. Jammer maar helaas. Hopelijk krijg ik volgend jaar weer een kans op de overwinning."

Pleijte won vorig jaar de Kustmarathon in een tijd van 2:36.17'. Het was de eerste zege van een Zeeuw sinds de zege van Huub van Noorden in 2013.

