De Mercuur aangemeerd in Vlissingen

De voormalige mijnenveger Mercuur is vanmorgen aangemeerd aan de Houtkade in Vlissingen. Het schip wordt in de Scheldestad nieuw leven ingeblazen als toeristentrekker.

Het schip lag eerst in Scheveningen als museumschip. Omdat er asbest uit het schip moest worden gehaald en er geen vrijwilligers meer waren, stond de Mercuur op de nominatie om gesloopt te worden. Daarna startte er een lobby om het schip naar Vlissingen te krijgen. Weer open voor publiek Het deels houten schip uit 1953 wordt volgende week officieel overgedragen aan de Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen. Het is de bedoeling om het schip vervolgens in het najaar open te stellen voor publiek. Volgens de stichting zal het vanwege het vele werk nog wel even duren voor dat alle ruimten van het schip bezocht kunnen worden.