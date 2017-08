Brandje in schoonheidssalon in Sint-Maartensdijk

In een schoonheidssalon aan de Markt in Sint-Maartensdijk is vanmiddag een kleine brand uitgebroken. De brand zat in het plafond van de salon. Boven de salon zit een woning.

Brand in schoonheidssalon (foto: Roland van Tilborg) Alle personen hadden op tijd de schoonheidssalon verlaten. De brandweer was met twee blusvoertuigen uitgerukt naar de brand. Snel onder controle Nog geen half uur na de melding van de brand kon het sein brand meester worden gegeven.