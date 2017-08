Kubuskrakers gaan nu slapen, zonder kubus

Kubuskraker Sieb en Steven (foto: Omroep Zeeland)

De twee gaan nu eerst naar bed. Zonder kubus. Want na 24 uur zijn ze het toch wel een beetje beu.

Best taai

Sieb en Steven, beide vijftien jaar oud, waren al die tijd te volgen via een livestream, hoewel er rond 02:00 uur niemand meer te zien was. "We waren samen buiten een rondje gaan lopen, maar we hadden allebei een Rubiks mee." De jongens hadden het taai om wakker te blijven en zijn een rondje door de frisse nacht gaan doen.

De twee kubuskrakers zetten zich in voor de KWF Kankerbestrijding, omdat de opa van Sieb aan kanker leed. Hij kon de recordpoging niet meer meemaken, want afgelopen dinsdagnacht overleed hij aan de gevolgen van de ziekte.

