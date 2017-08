Van Drongelen definitief bij Jong Oranje

Rick van Drongelen is definitief opgenomen in de selectie van Jong Oranje. De 18-jarige Axelaar mag zich dinsdag voor het eerst in zijn carrière bij Jong Oranje melden.

Rick van Drongelen bij Oranje O19 - archief (foto: Orange Pictures) Van Drongelen tekende begin augustus een contract voor vijf jaar bij HSV in Hamburg. Hij kwam toen over van Sparta. Bij de Duitse club maakte de jonge verdediger vorige week zijn debuut als basisspeler. Kwalificatiewedstrijden Met Van Drongelen in de selectie maakt Jong Oranje zich op voor twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Jong Engeland (1 september) en Jong Schotland (5 september). Lees ook: Van Drongelen in voorselectie Jong Oranje

