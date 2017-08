Geen gevaar meer voor kruiskwal in Veerse Meer

Het gevaar voor de Japanse kruiskwal in het Veerse Meer is verdwenen. Sinds eind juni werd het afgeraden om in de buurt van Sluis de Piet en de brug aan de Muidenweg te zwemmen, omdat aanraking met het dier ernstige huidirritatie kan veroorzaken.

(foto: Omroep Zeeland) Rijkswaterstaat onderzoekt nog steeds hoe het komt dat de Japanse kruiskwal daar is terecht gekomen. Mogelijk heeft het te maken met de temperatuur van het water. Resultaten van het onderzoek worden later bekend gemaakt. De waarschuwingsborden worden door de gemeente Middelburg weggehaald.