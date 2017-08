Vruchtbaar jaar voor verloskundigen Schouwen-Duiveland

De praktijk wordt gerund door drie dames: Rianne, Sanne en Margriet. Rianne is zeven weken geleden bevallen van haar dochter Femm, Margriet veertien weken geleden van dochter Madelief. Sanne is 36 weken zwanger en kan dus elk moment haar tweede kindje verwachten.

Bij de praktijk werken nog drie medewerksters. Eén daarvan is in januari bevallen van haar dochter en eentje is einde van dit jaar uitgerekend. Dan blijft er één over die geen kindje krijgt in 2017, maar zij kan natuurlijk de praktijk niet in haar eentje runnen.

Het kan net

"We volgen elkaar mooi op. Er zijn elke keer maximaal twee dames met zwangerschapsverlof, dat is nog perfect te regelen. Als we allemaal in dezelfde maand waren uitgerekend, dan hadden we wel een probleempje", vertelt de zwangere Sanne Meerdink.

Alle we allemaal in dezelfde maanden waren uitgerekend, dan hadden we wel een probleem gehad."" Sanne Meerdink - verloskundige

Voor de dames is het bijzonder om allemaal in hetzelfde jaar een kindje te krijgen. "Eerst vertelt de één dat ze zwanger is, dan komt nummer twee, drie, vier en vijf. Het blijft hartstikke leuk", zegt Margriet van Schelven. Ze zijn niet alleen collega's, maar natuurlijk ook elkaars verloskundigen. "Dat is zo bijzonder. Juist omdat je zo dichtbij staat", vindt Rianne Hawinkels.

Dochter Femm van verloskundige Rianne Hawinkels (foto: Omroep Zeeland)

De dames weten zelf maar al te goed wat er allemaal kan gebeuren tijdens een zwangerschap. "Femm is mijn eerste kindje. De andere collega's hebben mij in mijn zorgen heel erg gerustgesteld. Eigenlijk wat je zelf doet bij cliënten. Je bespreekt samen de risico's en maakt een plan. Heel fijn is dat", vertelt Rianne.

Over een week of vier mogen de dames op het vierde kraambezoek van het jaar. Dan bevalt Sanne van haar kindje. Het laatste kindje wordt eind november verwacht.