Extra miljoenen Thermphos geen bedreiging voor havenfusie

Schalk moet er nog wel met zijn aandeelhouders over praten, maar dat ziet hij positief in. Hij is blij dat er nu een duidelijk advies ligt over een groot dossier als Thermphos. "Het is goed om te lezen dat de commissie iedereen verantwoordelijk stelt. Niet alleen het havenbedrijf, maar ook de provincie en het Rijk moeten helpen. We delen de verantwoordelijkheid totdat alles afgerond is."

'We hadden al geld gereserveerd'

Dat zou dus betekenen dat de Zeeuwse havens, maar straks ook de haven van Gent in totaal 27 miljoen euro bijdragen aan de schoonmaak van het Thermphos-terrein. Schalck: "Dat is het zure. We hadden al geld opzij gezet voor Thermphos en daar komt dit nog eens bovenop.

Het zure is dat we al 60 miljoen euro voor Thermphos hadden gereserveerd"" havendirecteur Daan Schalck

Verder suggereert het rapport dat eventuele meerkosten - bovenop de geraamde 83 miljoen - door de drie partijen ook weer gelijk verdeeld moeten worden. Zelfs dat is voor Schalk geen reden om niet meer met Zeeland Seaports in zee te gaan, "Ik zeg nog geen volmondig ja. We gaan het een en ander nog uitzoeken. Het kan zo zijn dat we wel de fusie definitief gaan tekenen, met een aantal ontbindende voorwaarden", legt Schalck uit.



Of en per wanneer de beide havenbedrijven fuseren is nog onduidelijk.