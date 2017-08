Windmolen van 162 meter op Neeltje Jans

De bouw van Windpark Bouwdokken op de dammen van de voormalige dokhavens op Neeltje Jans is in september vorig jaar begonnen. Er komen in totaal negen windturbines met een vermogen van 33,6 megawatt. Gelijk aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van zo'n 40.000 huishoudens.

Vanaf begin juli komen er via het water transporten uit Zweden met mastdelen naar Neeltje Jans. Over de weg worden de onderdelen van de gondel vervoerd. De gondel zit bovenop de mast. Erin zitten de aandrijfas, tandwielkast, generator, transformator en de motor. Een complete gondel met rotorbladen weegt ongeveer hetzelfde als 500 personenauto's.

Vier multinationals AkzoNobel, DSM, Google en Philips gaan stroom afnemen van het windpark. Eerder heeft het consortium ook getekend voor stroom van het Zeeuwse Windpark Krammer rondom de Krammersluizen.

De komende maanden worden de andere turbines gebouwd. Het hele park is volgens verwachting begin volgend jaar klaar. 23 september is er een open dag op de Bouwdokken bij Neeltje Jans.