Kerkhove door naar hoofdtoernooi US Open in New York

Lesley Kerkhove (foto: Orange Pictures)

Kerkhove overleefde drie voorrondes voordat ze het hoofdtoernooi bereikte. Dinsdag versloeg ze de Slowaakse Chantal Skamlova in drie sets. In de tweede kwalificatieronde was Kerkhove in twee sets te sterk voor Martina Trevisan uit Italië.

Het hoofdtoernooi in New York start op 28 augustus. Wie in de eerste ronde de tegenstander van Kerkhove wordt is nog niet bekend.

De US Open is het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar. Eerst is de Australian Open in Melbourne aan de beurt. Vervolgens is het gravel op Roland Garros in Parijs aan de beurt, waarna het gras van Wimbledon in Londen volgt.

