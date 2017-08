Selectie oud-internationals vloert jubilaris Hontenisse

Bijna 700 kaarten waren vooraf verkocht voor de jubileumwedstrijd van Hontenisse tegen de oud-internationals. Voetbaliconen als Pierre van Hooijdonk, Sjaak Swart en Peter van Vossen uit Zierikzee stonden op het affiche, maar lieten uiteindelijk verstek gaan. "Dat is natuurlijk jammer, maar dat mag de pret niet drukken", was Hontenisse-voorzitter Toon Maas van mening.

Spelers als Ronald de Boer, Gerald Vanenburg en Berry van Aerle waren wel aanwezig en zij trokken veel bekijks. "Zoveel toeschouwers langs de kant is uniek voor Hontenisse. Kampioen worden en promoveren is leuk, maar zo'n wedstrijd is toch ook heel speciaal", verklaarde trainer Marco van Vlierberghe het succes van de partij.

De thuisploeg hield zich in de eerste helft goed staande tegen de oud-internationals. In de tweede helft namen de geroutineerde spelers alsnog de overhand. Kort na rust maakte Martijn Reuser de 1-0 en vlak voor tijd bepaalde Romano Denneboom de eindstand op 0-2.