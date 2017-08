Automobilist rijdt high over A58, met xtc op zak

Xtc-pillen (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Agenten zagen hem rijden en hebben hem rond 15.50 uur aan de kant gezet voor een controle. Omdat hij een zenuwachtige indruk maakte en eerder veroordeeld is voor drugsdelicten, vroegen de agenten of hij drugs bij zich had. Hij overhandigde toen vrijwillig een zakje met xtc-pillen.

Speekseltest

De auto is vervolgens verder doorzocht. Er werden daarbij geen drugs meer aangetroffen. Bij de verdachte werd ook een speekseltest afgenomen. Deze was positief. Op het politiebureau is bloed bij de man afgenomen voor verder onderzoek.

Voor het bezit van de pillen is de man met een boete van 350 euro naar huis gestuurd. De bloedtest moet uitwijzen of hij nog vervolgd wordt voor het rijden onder invloed van verdovende middelen.