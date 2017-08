US Open: Kerkhove loot Roemeense Cirstea

Lesley Kerkhove (foto: OZ)

De Roemeense tegenstandster van Kerkhove heeft al veel ervaring in de Verenigde Staten. Al negen keer eerder stond ze in het hoofdtoernooi van de US Open. Met het bereiken van de derde ronde in 2009 als hoogtepunt. Cirstea is op dit moment de nummer 53 van de wereld. Kerkhove staat op de 170e plaats.

Eén keer eerder speelden de twee tegen elkaar. Dat was vorig jaar bij een toernooi in Duitsland. Toen ging de winst in twee sets (7-6, 6-3) naar Cirstea. Maandag of dinsdag staat de partij gepland.

Kerkhove plaatste zich via het kwalificatietoernooi voor de US Open. Achtereenvolgens versloeg ze Chantal Skamlova, Martina Trevisan en Viktorija Tomova.