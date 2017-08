Vrouw verdacht van doorrijden na ongeluk in Kapelle

De politie verdenkt een 43-jarige vrouw uit Wemeldinge van doorrijden na een ongeluk in Kapelle. Afgelopen donderdag was een witte bestelwagen tegen een woning aan de Hoofdstraat gereden, waarbij de gevel was beschadigd. Na het ongeluk was de bestuurder weggereden.

(foto: Politie) Getuigenoproep De politie deed gisteren een getuigenoproep. Uiteindelijk kwam de 43-jarige vrouw in beeld als verdachte. Ze is inmiddels verhoord en blijft voorlopig verdachte in deze zaak.