De Nooijer heeft eerste drie punten binnen

Gérard de Nooijer (foto: Orange Pictures)

Het waren de eerste drie punten voor de trainer uit Oost-Souburg. De Nooijer zag zijn ploeg in de eerste helft op een 2-0 voorsprong komen door treffers van Robert Mutzers en Denis Mahmudov, in de tweede helft scoorde Jeredy Hilterman nog voor Jong FC Utrecht. Bij FC Dordrecht bleef Julius Bliek de hele wedstrijd op de bank. De club staat nu op de tiende plek in de rangschikking.

Hendriksen

Roy Hendriksen moet nog wachten op zijn eerste winstpartij. Na het gelijke spel van vorige week tegen Volendam werd er gisteren met 1-2 verloren van Jong PSV.

Istvan Bakx is met FC Oss de verrassende koploper in de Jupiler League. De middenvelder won gisteravond met 1-0 van FC Volendam. Bakx speelde de hele wedstrijd mee.

Bij FC Eindhoven speelde Augustine Loof het hele duel. Hij zag zijn ploeg met 1-1 gelijk spelen tegen FC Emmen.