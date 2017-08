Mario Willems sprint naar vierde zege in Zierikzee

Mario Willems heeft voor de vierde keer gewonnen in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Met Eloy Raas (zevende) en Bobby Balk (negende) eindigden nog twee Zeeuwen in de top tien. Het tweetal had halverwege de wedstrijd de slag gemist. De uiteindelijke winnaar Mario Willems nam toen met vijf medevluchters een voorsprong. De zes koplopers bleven voorop en in de eindsprint was Mario Willems uiteindelijk oppermachtig. Vorig jaar was de Belg nog tweede achter Ronan van Zandbeek.