Verkeer Sluiskil even over brug vanwege pechgeval in tunnel

Het verkeer bij Sluiskil moest vanmiddag weer even over de brug, de Noordbuis van de Sluiskiltunnel was even afgesloten voor verkeer vanwege een pechgeval. Het verkeer dat richting het oosten door de tunnel wilde, werd omgeleid.

(foto: OZ) De afsluiting vanwege het pechgeval startte rond 13.00 uur. Ongeveer een half uur later werd de omleiding weer opgeheven en kon het verkeer weer door de tunnelbuis rijden.