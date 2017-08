Duizenden kinderen nemen de macht over in Goes

Kinderen waren vandaag eventjes de baas in Goes, tijdens het jaarlijkse evenement Goes Kinderstad. Ze konden zich uitleven bij allerlei attracties, die allemaal gratis waren.

Traditiegetrouw werd de dag afgetrapt door het installeren van het nieuwe kindercollege van Goes. Dat bestaat nu uit burgemeester Benthe de Poeijer, en haar wethouders Ties Huige en Neomie Fortuin. Niet in de wachtrij De nieuwe bestuurders werden officieel beëdigd door locoburgemeester Derk Alssema. Daarna werden ze met een tuktuk langs alle gratis attracties gereden. En ze hoefden niet eens in de wachtrij te staan, zoals de andere kinderen, wat voor de kersverse wethouder Ties een van de grootste voordelen is van zijn nieuwe functie. Het nieuwe kindercollege van Goes (foto: Omroep Zeeland ) Het is de 16e keer dat Goes Kinderstad wordt georganiseerd door de gemeente en plaatselijke ondernemers. Volgens de organisatie bezoeken jaarlijks zo'n 5000 kinderen het evenement.