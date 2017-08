Motorrijder gewond bij aanrijding op Deltaweg in Goes

Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Deltaweg (N256) in Goes. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ambulance onderweg naar een medisch noodgeval (archief) (foto: Omroep Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 13.45 uur. De toedracht is niet bekend. Er werd een traumahelikopter opgeroepen om te assisteren. De trauma-arts heeft geholpen om de motorrijder te stabiliseren. Afgesloten Om de hulpdiensten de ruimte te geven en vanwege de berging van de beide voertuigen werd de Deltaweg (N256) bij Goes in beide rijrichtingen afgesloten.