Houten Koppen Festival blaast kaarsjes Grote Kerk Veere uit

'Houten Koppen' is een foto-expositie van Kluijfhout waarbij de foto's van hoofden van bekende en minder bekende Zeeuwen op hout zijn afgedrukt. Om al zijn werk op te kunnen hangen in de kerk moest Kluijfhout een trucje verzinnen omdat hij niets in de muren mocht aanbrengen. Hij verzon een houten installatie waarin de foto's kunnen hangen.

Verbouwing

Als de expositie stopt, komt ook een einde aan de kunstuitingen 'oude stijl' in de Grote Kerk. De gemeente Veere heeft ingezet op een verbouwing en een vernieuwde exploitatie om de kerk om te turnen tot het nieuwe cultuurpodium van Zeeland. Daarvoor wordt de kerk leeggemaakt en komen er een plafond en nieuwe vloer in.

Om dit niet allemaal geruisloos te laten gebeuren, besloot Kluijfhout om een festival te koppelen aan het einde van zijn expositie: Het Houten Koppen Festival. In elk van de 12 nissen van de kerk komen onversterkte bands te staan, die om de beurt gaan spelen.

Voorproefje

Bekende namen zijn onder anderen Peter Slager, Douwe Eisenga, Peetman Wisse en Solof. Die laatste twee, Peetman Wisse en Solof, geven alvast een voorproefje:

Kluijfhout verwacht niet dat hij exposerend zal terugkeren naar de Grote Kerk. De plannen die Veere voor ogen heeft, mikken op kunstenaars met nationale naam en faam. Kluijfhout vindt dat jammer, maar geen ramp: "Dan kom ik gewoon als bezoeker".

Expositie 'Houten Koppen' (foto: Omroep Zeeland)

Het Houten Koppen Festival begint zondag om 15.00 uur en duurt tot 23.00 uur.