Benhammou met 't Knooppunt naar hoofdtoernooi Futsal Cup

Benhammou met 't Knooppunt naar Futsal Cup (foto: Twitter 't Knooppunt)

De afgelopen week was Benhammou met 't Knooppunt in het Noorse Tromsø om drie kwalificatiewedstrijden te spelen. Woensdag versloeg zijn ploeg het Noorse Sjarmtrollan met 4-6, een dag later wonnen de Amsterdammers met 3-2 van Levski en vandaag werd het Schotse TMT met 2-7 aan de kant gezet. Door die resultaten werd 't Knooppunt poulewinnaar.

Het hoofdtoernooi begint met een nieuwe groepsfase. Die wordt gespeeld van 10 tot 15 oktober in Bratisvla. De ploeg van Benhammou speelt dan tegen Slovan Bratislava (Slowakije), Georgians (Georgië) en Record Bielsko Biala (Polen).