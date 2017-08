Uitslagen oefenvoetbal zaterdag 26 augustus

Derdeklasser VCK heeft het oefenduel met MZVC gewonnen. De club uit Koudekerke was met name in de eerste helft op schot en won uiteindelijk met 5-1. Ook Serooskerke en Rillandia boekten een overtuigende zege in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland) Borsele Sloepoort Cup Poule 3 RCS-Vlissingen (zat) 1-0 Nieuwdorp-GPC 3-2 RCS - Nieuwdorp 1-0 GPC-Vlissingen (zat) 5-1 Eindstand Poule 3 1. RCS 2. Nieuwdorp 3. GPC

4. Vlissingen (zat)