Tumultueuze eerste Vuelta-week voor Tolhoek

Valse start

Vol enthousiasme begon Antwan Tolhoek aan zijn eerste grote ronde in zijn nog prille profcarrière. "Hoe gaaf is het dat ik mag debuteren in de Vuelta a España", zei hij voorafgaand aan de grote ronde tegenover onze cameraman. "Het maakt me niet uit als ik drie weken voor Steven Kruijswijk zou moeten knechten. Bovendien verwacht ik dat de kansen zich ook voor mij zullen aandienen."

Hoe anders was het beeld tijdens de openingsploegentijdrit in Nîmes. Hij was met Team LottoNL-Jumbo slechts drie kilometer onderweg, toen hij door een put in het wegdek zwaar ten val kwam. Hij kon zijn weg vervolgen, maar tot overmaat van ramp moest Tolhoek kort daarna van fiets wisselen. Hij zou de ploegentijdrit uiteindelijk wel tot een goed einde brengen.

Tolhoek over zijn valpartij in de ploegentijdrit

In de eerste rit in lijn was het overleven geblazen voor Antwan Tolhoek. Met last aan zijn schouder en ribben ging maakte hij zich op voor een lastige rit. "Ik heb een grote klapper gemaakt, maar we gaan er vandaag gewoon weer tegenaan", was hij vooraf hoopvol tegen Wielerflits. "Er zijn betere manieren om een grote ronde te starten, maar het is nu eenmaal zo." De kans op waaiers zorgde die dag voor een nerveuze rit, maar Tolhoek hield zich goed staande en zou als 54e de finish passeren.

Boete

Na de vijfde rit moest Tolhoek echter opnieuw een tegenslag verwerken. Tot ongenoegen van zijn ploeggenoot Steven Kruijswijk werd hij bestraft voor het verkeerd dragen van zijn rugnummer. De Yersekenaar had het rugnummer een stukje omgevouwen om het kleiner te maken. Samen met maar liefst zestien andere renners kreeg hij een boete van zo'n 88 euro.

De daaropvolgende dagen kon Tolhoek zich voor het eerst in de debatten vooraan mengen. Zo gaf hij in de zesde rit al goede signalen af door in dezelfde groep te finishen als Romain Bardet die in juli nog op het eindpodium van de Tour de France stond. Gisteren finishte Tolhoek zelfs in de groep der favorieten op een 30e plaats, zijn beste klassering tot nu toe. Vandaag besloot hij de achtste rit met een 45e plaats, waardoor hij is gestegen naar de 58e plaats in het algemeen klassement.

Uitslagen Antwan Tolhoek Vuelta a España

Etappe Afstand Resultaat Klassement 1. Nîmes - Nîmes (TTT)

13,7 km 192 192 2. Nîmes - Gruissan 203,4 km 54 141 3. Prades Conflent Canigo - Andorra la Vella

158,5 km 112 107 4. Escaldes-Engordany - Tarragona

198,2 km 123 101 5. Benicàssim - Alcossebre 175,7 km 87 100 6. Vila-Real - Sagunt 204,4 km 52 80 7. Llíria - Cuenca

207 km 30 70 8. Hellín - Xorret de Catí

199,5 km 45 58

Lees ook: