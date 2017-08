Roy Gijsel rijdt naar zege in Axel

Roy Gijsel uit Heikant heeft de zege gepakt in de MX1-klasse bij de clubcross in Axel. Hij versloeg Ronny van Hove uit het Belgische Zele en Jeffrey van Kempen uit Oost-Souburg. Ook in de andere crosscompetities was er Zeeuws succes te vieren.

Roy Gijsel gaat spectaculair over een jump (foto: Facebook Roy Gijsel) Zo was Nancy van der Ven uit Vlissingen een maatje te groot voor de concurrentie. In de MX2-4 takt verwees ze Karsten Goedegebure uit Yerseke en Boy Stockman uit Terneuzen naar respectievelijk de tweede en derde plaats. Bij de MX2-2 takt was 'local hero' Kevin van Houdt de sterkste crosser. Jochem van de Wiele uit Sint-Jansteen werd tweede vlak voor Aswin Vandamme uit Zuiddorpe.