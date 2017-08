Agressieve hond afgepakt na reeks incidenten

Voorbeeld van een Amerikaanse Staffordshire terriër (archief) (foto: Omroep Zeeland)

De eigenaar had na een reeks van incidenten met zijn hond een muilkorfgebod opgelegd gekregen van de gemeente. Agenten kwamen de man en het dier gisterochtend rond 11.05 uur tegen op de Frans van Waesberghestraat in Hulst. De hond droeg geen muilkorf. Het dier gedroeg zich bovendien agressief richting een paar passerende pony's. Daarom hebben de agenten de man op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening aangehouden en de hond in beslag genomen.

De agenten zagen ook dat de man een mes in zijn zak had zitten, maar hij weigerde in eerste instantie om het steekwapen af te geven. Pas nadat de agenten dreigden met hun pepperspray, was de man bereid om zijn mes af te staan.

Geheime locatie

De hond is ondergebracht op een geheime locatie. De verdachte zit nog vast en wordt vandaag verhoord. Het hondenras Amerikaanse staffordshireterriër wordt in de volksmond weleens een 'vechthondenras' genoemd. Zulke honden worden gezien als 'hoogrisicohonden'.

De Raad voor Dierenaangelegenheden heeft eerder maatregelen voorgesteld voor dat soort honden, zoals het verplicht dragen van een muilkorf in losloopgebieden en verplichte euthanasie na het eerste bijtincident, ook wel one strike out genoemd. Ook komen relatief veel hoogrisicohonden terecht in asiels. Veel eigenaren van deze hondenrassen reageerden verontwaardigd op de voorgestelde maatregelen van de Raad voor Dierenaangelegenheden.

