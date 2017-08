Drugsrijder betrapt op Rijksweg Kapelle

Politieauto (foto: oz)

Er werd een speekseltest bij hem afgenomen. Daaruit bleek dat de verdachte inderdaad mogelijk onder invloed van verdovende middelen was. Daarop is de man meegenomen naar het politiebureau.

Rijverbod

Een arts heeft daar bloed bij de man afgenomen. Uit verder onderzoek zal moeten blijken of hij daadwerkelijk onder invloed achter het stuur zat. De verdachte heeft een rijverbod voor twaalf uur opgelegd gekregen.

De speekseltest is een nieuw middel van de politie om drugsgebruik in het verkeer op te sporen en is nu een paar maanden in gebruik. De speekseltest is vergelijkbaar met de blaastest voor alcohol.

Vaker mensen betrapt

Eerder kon drugsgebruik alleen met een bloedtest worden aangetoond en dat is een ingrijpendere methode, die minder snel toegepast wordt. De kans is groot dat dankzij dit nieuwe middel de komende tijd vaker mensen worden betrapt op autorijden onder invloed van drugs.