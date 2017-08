Hoek loot Lisse in eerste ronde KNVB-beker

Hoek juicht na overwinning op ASWH (foto: Sjaak van der Salm)

Hoek bereikte de eerste ronde van de KNVB-beker na een 1-3 overwinning op ASWH. Twee goals van Niek van Sprundel en één goal van Reguillo Vandepitte maakten het verschil in Hendrik-Ido-Ambacht. Bij Lisse ging het moeizamer. De ploeg bleef na 90 minuten op 1-1 steken bij Excelsior Maassluis. Na verlengingen en een lange strafschoppenreeks wist Lisse zich alsnog te plaatsen voor de volgende ronde.

Kansen

Reguillo Vandepitte vindt het aan de ene kant jammer dat Hoek geen profclub lootte, maar ziet nu wel kansen om door te gaan. "Toen we 4 jaar geleden tegen Feyenoord speelden, moesten we deze ronde ook overleven. Ik ga voor datzelfde scenario. Tegen een amateurclub heb je altijd meer kans dan tegen een profclub. Wel jammer dat we niet thuis spelen."

Hoek reist op dinsdag 19 september, woensdag 20 september of donderdag 21 september af naar het Zuid-Hollandse Lisse. In tegenstelling tot Hoek heeft Lisse al een wedstrijd gespeeld in de tweede divisie. De ploeg verloor uit bij FC Lienden kansloos met 3-0.