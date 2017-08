Wie hielp bij auto uit de sloot halen?

In Hulst is een auto in de sloot beland aan de Fransestraat. De bestuurder, een 29-jarige man uit Heikant, had te veel gedronken en de politie is nu op zoek naar de bestuurder van een witte bestelbus die had geholpen om de auto, een mintgroene Suzuki Alto, uit de sloot te halen.

(foto: OZ) Belangrijke getuige De dronken bestuurder is gisterochtend rond 11.45 uur bij zijn woning aangehouden. De verdachte blies op het politiebureau 1130 ug/l. Dat is bijna 5 maal de toegestane hoeveelheid. Volgens de politie is de bestuurder van de bus een belangrijke getuige in het verdere onderzoek.