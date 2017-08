Dirk van Duijvenbode wint Open Darts Zeeland (foto: Open Darts Zeeland)

Drie Zeeuwen reikten tot de kwartfinale, maar Rowdy Schoremans, Fabian de Lange en Pascal Swart werden in die ronde allemaal uitgeschakeld.

Bij de dames was Sharon Prins de sterkste. Zij versloeg Miranda Bakker in de finale met 5-0. Karin Krappen uit Vlissingen verloor in de halve finale kansloos (4-0) van Prins, maar was wel de beste presterende Zeeuwse.