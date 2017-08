Lof voor groepje Middelburgse brugspringers

De jongens springen in het filmpje van de Schroebrug, het Kanaal door Walcheren in. De actie van de jongens volgt op een filmpje van de Provincie Zeeland. Met dat filmpje wil de provincie brugspringers afschrikken, maar wie de jongens bezig ziet in het filmpje op Facebook kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de campagne van de provincie averechts heeft gewerkt. "Waarschuwen is uitdagen", schrijft Wij zijn de Stad er dan ook bij op Facebook.

Trots

Veel mensen blijken het daarmee eens te zijn. "Trots op die gasten", "Wij deden het vroeger ook" en "Snap de kick die ze ervan krijgen wel", is zomaar een greep uit de reacties. Het filmpje van de provincie kan daarentegen op weinig steun rekenen. In een reactie wordt het omschreven als 'totale betutteling en verspilling van gemeenschapsgeld'.

Het filmpje is gemaakt in samenwerking met zwemwater.nl en ontwikkeld door een extern bureau. In het vijftig seconden durende filmpje wordt gezongen over een poppetje dat in het water springt, allebei zijn benen breekt en wordt overvaren door een boot.

Spring je lekker?

Vrolijk

Als je de omschrijving van het filmpje leest, klinkt het misschien eng, maar er zit een grappig deuntje onder en het wordt juist heel vrolijk gebracht. Het lijkt geïnspireerd te zijn op een Australische campagne: Dumb ways to die, waarin ook eenzelfde soort stripfiguurtjes gebruikt worden.

Dumb Ways to Die

Niet onder de indruk

Kinderen en jongeren die het filmpje van de provincie bekijken zijn niet erg onder de indruk, bleek eerder deze week. De meerderheid van schiet juist in de lach.

'Geslaagde campagne'

Desondanks noemde gedeputeerde Jo-Annes de Bat het eerder een 'geslaagde campagne' op Twitter. Hij is vooral blij met alle media-aandacht die het filmpje heeft opgeleverd, waardoor de boodschap volgens hem juist net op nog veel meer mensen wordt overgebracht. Het filmpje is op YouTube inmiddels al bijna 180.000 keer bekeken.

Lees ook: